Manchester United komt met contractnieuws: ‘Het is echt een eer voor mij’

Chris Smalling en Manchester United gaan nog jaren met elkaar door. De Premier League-club maakt zaterdagavond via de officiële kanalen bekend dat de verdediger een nieuwe verbintenis heeft ondertekend. De 29-jarige Smalling beschikte over een aflopend contract, maar staat nu tot medio 2022 op de loonlijst van de Engelsen.

Manchester United heeft een eenzijdige optie om de verbintenis tot 30 juni 2023 te verlengen. “Dit is mijn negende seizoen bij de club en ik ben erg blij dat ik een bijdrage kan blijven leveren aan het team”, licht de verdediger op de clubsite toe. Het is echt een eer voor mij om voor Manchester United te spelen. We focussen ons nu op het drukke wedstrijdprogramma tijdens de feestdagen.”

Fulham en Manchester United kwamen in januari 2010 een transfersom voor Smalling overeen. De verdediger bleef nog een half jaar in Londen spelen, alvorens hij de overstap naar Old Trafford maakte. De teller van Smalling als Mancunian staat inmiddels op 307 officiële wedstrijden en 18 doelpunten.

“Ik ben erg blij dat Chris een nieuw contract heeft ondertekend”, zegt manager José Mourinho op zijn beurt. “Chris zit nu al een paar jaar bij de club en is een van de ervaren spelers binnen onze selectie.”