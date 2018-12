Vaste basisplaats lonkt voor Kenny Tete na nieuws over concurrent Rafael

Olympique Lyon kan de komende tijd niet beschikken over Rafael da Silva, zo maakt de club uit de Ligue 1 zaterdag bekend via de officiële kanalen. De rechtsback is vrijdag geopereerd en staat tweeënhalve maand tot drie maanden aan de kant met een bovenbeenblessure. Die kwetsuur liep hij eind vorige maand op in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (2-2).

Rafael moest zich tegen Manchester City na 73 minuten laten vervangen door Kenny Tete. Het bleek te gaan om een ernstige kwetsuur. "Vrijdag is de beslissing genomen om tot een operatie over te gaan", zegt trainer Bruno Génésio op de wekelijkse persconferentie. Zelf laat Rafael via zijn Twitter-account weten blij te zijn met alle steunbetuigingen die hij heeft ontvangen. "Het gaat goed met me! Ik zal sterk terugkeren."

De blessure van Rafael biedt kansen voor Tete. De international van het Nederlands elftal kwam in de eerste maanden van het seizoen slechts sporadisch in actie. Hij kampte in september en oktober met fysieke ongemakken, maar is inmiddels weer fit en maakte in alle wedstrijden sinds de blessure van Rafael (tegen Lille, Stade Rennes en Shakhtar Donetsk) de negentig minuten vol als rechtsback.

Toch is het niet zeker of Tete zijn basisplek behoudt, want een andere concurrent is juist weer op de weg terug. Léo Dubois stond anderhalve maand aan de kant met blessureleed, maar maakte tegen Shakhtar (1-1) zijn rentree als invaller en deed twee minuten mee. In die wedstrijd verzekerde Lyon zich van een plek in de achtste finales van de Champions League. Zondag nemen les Gones het voor eigen publiek op tegen AS Monaco.