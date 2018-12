Assist en dubbelslag Griezmann zijn net genoeg voor zwoegend Atlético

Atlético Madrid blijft meedoen in de bovenste regionen van LaLiga. De ploeg van Diego Simeone gaf zaterdag een 0-2 voorsprong uit handen tegen nummer twaalf Real Valladolid, maar won desondanks met 2-3. Antoine Griezmann, die zijn driehonderdste duel in LaLiga afwerkte, was met twee doelpunten en een assist de grote man. Atlético overnacht als nummer twee, met evenveel punten als Barcelona. De koploper gaat zondag op bezoek bij Levante.

Het was opvallend genoeg Real Valladolid dat het sterkst uit de startblokken kwam. De thuisploeg slaagde er in de openingsfase in om Atlético te ontregelen: als de bezoekers in de buurt kwamen van het vijandelijke doel, gaven ze de bal gemakkelijk weg. Maar Atlético groeide in de wedstrijd en creëerde de betere kansen. Het resulteerde in een 0-2 voorsprong bij rust. Het eerste doelpunt kwam op naam van Nikola Kalinic, die in het strafschopgebied werd bediend door een scherpe pass Griezmann en de verre hoek vond.

De 0-2 volgde op slag van rust. Griezmann schoot vanaf de rand van het strafschopgebied richting doel, maar Kiko Olivas toucheerde de bal met de hand. Daardoor kende arbiter Alberto Undiano Mallenco een penalty toe, die door Griezmann overtuigend in de kruising werd geschoten. Kort na rust was voormalig FC Twente-aanvaller Enes Ünal dicht bij de 1-2 voor Real Valladolid en na 56 minuten was het Fernando Calero die de spanning terugbracht in de wedstrijd.

Calero stond op de juiste plek om van dichtbij raak te koppen na een corner. Doelman Jan Oblak kreeg nog een hand tegen de bal, maar het was niet voldoende om de 1-2 te voorkomen. Het geloof was volledig terug bij Real Valladolid en het duurde slechts zes minuten voordat men de voorsprong van Atlético helemaal wegpoetste. Na een corner kreeg Ünal de bal tegen het hoofd en via de scheenbeschermer van Saúl Ñíguez werd het 2-2. Toch trokken de bezoekers aan het langste eind, want Griezmann schoot raak na een scrimmage voor het doel van Real Valladolid.