Eriksen behoedt Tottenham in extremis voor duur puntverlies

Tottenham Hotspur is er zaterdagmiddag op het nippertje in geslaagd om enigszins in het spoor van koploper Manchester City te blijven. De Londenaren leken in eigen huis lang niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen het tegen degradatie strijdende Burnley te komen, maar invaller Christian Eriksen schoot in de blessuretijd toch de 1-0 binnen, waardoor Tottenham het gat met the Citizens weet te beperken tot zeven punten. Newcastle United en Crystal Palace deden tegelijkertijd goede zaken onderin, terwijl ook Wolverhampton Wanderers en Watford hun wedstrijden wisten te winnen.

Tottenham Hotspur - Burnley 1-0

Tottenham Hotspur kon zich, als het nog een rol wilde blijven spelen in de strijd om de landstitel, geen puntverlies meer veroorloven, maar de nummer drie van de Premier League slaagde er in de eerste helft in een halfleeg Wembley nauwelijks in om gaten te slaan in de verdediging van Burnley. Lucas Moura was met een kleine twintig minuten op de klok voor het eerst gevaarlijk namens de thuisploeg, terwijl Erik Lamela ruim tien minuten later had moeten scoren. De Argentijn schoot echter tot zijn eigen frustratie tegen Joe Hart aan, waardoor doelpunten uitbleven in de eerste helft.

Ashley Barnes had Tottenham op slag van rust al gewaarschuwd met een kopbal over de lat en de spits van de bezoekers deelde vijf minuten na de onderbreking met het hoofd opnieuw een speldenprikje uit. Trainer Mauricio Pochettino, die tot zijn frustratie Lamela opnieuw een grote kans zag missen in de tweede helft, besloot vervolgens in te grijpen door Christian Eriksen, Heung Min-Son en Fernando Llorente in te brengen. Son toonde zich al vrij snel gevaarlijk met een schot voor het doel van Hart langs en een voorzet die bijna werd binnengelopen door Dele Alli, maar het was een andere invaller die de held werd. Ruimschoots in de blessuretijd kreeg Eriksen de bal in de zestien meter en schoot hij het enige doelpunt van de middag in de linkerbovenhoek.

Huddersfield Town - Newcastle United 0-1

De grootste kansen in de degradatiekraker tussen Huddersfield en Newcastle waren in de eerste helft voor de bezoekers. Christian Atsu schoot na een kwartier spelen echter recht op Jonas Lössl, terwijl de doelman er tien minuten later er ook in slaagde om een poging van Fabian Schär onschadelijk te maken. De werkgever van de in de basis gestarte Terence Kongolo en Juninho Bacuna had in de tweede helft echter minder geluk toen Javier Manquilo tien minuten na de onderbreking een vrijstaande José Salomón Rondón vond en de spits de bal langs Lössl kon glijden. Huddersfield stelde daar in het restant van de tweede helft nog een kans voor Chris Lowe tegenover, maar wist niet meer te scoren.

Crystal Palace - Leicester City 1-0

Patrick van Aanholt begon weer in de basis bij the Eagles en met de Oranje-international in de gelederen kwam Crystal Palace goed weg toen een doelpunt van Jamie Vardy na een klein halfuur spelen werd afgekeurd wegens buitenspel. Een dikke tien minuten later had Leicester aan de overkant minder geluk: de verdediging van the Foxes gaf Luka Milivojevic een meter of twintig van de goal te veel ruimte en de Serviër schoot de bal fraai langs Kasper Schmeichel. Leicester probeerde het gat in de tweede helft weer te dichten en kreeg daar ook kansen toe. Rachid Ghezzal had het vizier echter een dikke twintig minuten voor tijd niet op scherp staan, terwijl Vicente Guaita tien minuten later ook nog een poging van Vardy onschadelijk wist te maken.

Wolverhampton Wanderers - Bournemouth 2-0

Charlie Daniels zal zich de nederlaag van Bournemouth wellicht aanrekenen. In de twaalfde minuut nam Wolverhampton de bal over op het middenveld na een dramatische pass van de verdediger. Diogo Jota sprintte vervolgens langs Nathan Aké en vond Raúl Jiménez, die bij de tweede paal klaarstond om de score te openen. Wolverhampton hield die voorsprong vast in de tweede helft, al kwam Bournemouth dicht bij de gelijkmaker. Een gekruld schot van Junior Stanislas werd door keeper Rui Patrício ternauwernood tegen de lat getikt. Diep in de blessuretijd maakte Ivan Cavaleiro aan alle onzekerheid een einde voor Wolverhampton, dat de derde zege op rij boekte en de zevende plek inneemt.

Watford - Cardiff City 3-2

Het werd eindelijk een mooie middag voor het publiek van Watford, dat al sinds 27 oktober (3-0 tegen Huddersfield Town) wachtte op een overwinning. Binnen een kwartier mocht men voor het eerst juichen. Gerard Deulofeu was drie man te slim af na een fraaie solo en rondde beheerst af. In de tweede helft bereidde Deulofeu de 2-0 van Jose Holebas voor, al ging het krediet vooral naar de Griek: met een prachtig schot vanaf circa twintig meter vond hij de kruising. De 3-0 kwam op naam van de negentienjarige Domingos Quina, die met een venijnige uithaal zijn eerste treffer voor Watford noteerde. Het duel leek zodoende gespeeld, maar door een heerlijke goal van Junior Hoilett en een treffer van Bobby Reid bleef het tot de laatste seconde spannend.