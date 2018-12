‘Je staat zó onder druk tegen PSV, dat kun je ook niet meer tegenhouden’

PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo, een club waarvan het slechts een keer verloor (september 2015) in de gehele clubhistorie. Gemakkelijk gaat het echter lang niet altijd tegen de Almeloërs, zo weet Bram Castro. Als keeper van Heracles incasseerde hij vorig seizoen diep in de blessuretijd het beslissende doelpunt (1-2), na een uitstekend optreden waarin hij de ene na de andere redding verrichtte.

Castro, die in 2010 ook drie maanden onder contract stond bij PSV, blikt op de website van de Eindhovenaren terug op die wedstrijd. "Uiteindelijk werd het een heel frustrerende dag voor ons", geeft de huidige doelman van KV Mechelen aan. "Als je een punt kan pakken tegen koploper PSV is dat fantastisch, maar helaas. Volgens mij was het echt de allerlaatste aanval van de wedstrijd, want er werd niet eens meer afgetrapt daarna. Echt zuur."

PSV won het afgelopen seizoen vaker in de laatste fase van de wedstrijd en werd mede daardoor kampioen van de Eredivisie. Castro, die Heracles afgelopen zomer verliet, wil niet spreken van 'geluk', maar van 'een kwaliteit'. "Je staat als tegenstander zó onder druk tegen PSV, dan kun je het op een gegeven moment ook niet meer tegenhouden." Desondanks denkt hij dat Heracles, de huidige nummer vijf van de Eredivisie, zich zaterdag niet bij een nederlaag hoeft neer te leggen.

"Heel veel clubs hebben het moeilijk in Almelo. Zeker topploegen, die spelen sowieso niet graag op kunstgras", weet de Belg. Duels Duels met PSV, Ajax, of Feyenoord vond hij zelf altijd 'een beetje tweeledig'. "Als je na vijf of tien minuten met 1-0 achter stond, was de kans groot dat je er uiteindelijk vier, vijf, zes om je oren kreeg. Maar als je de eerste twintig minuten schadevrij doorkwam begon je stilletjes te hopen op een resultaat. Dat is een aantal keer aardig gelukt en daar is vorig seizoen een mooi voorbeeld van. Maar ja, die laatste seconden."