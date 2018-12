‘We weten niet wat er gaat gebeuren met Vincent Janssen’

Vincent Janssen maakte in de zomer van 2016 voor ruim 22 miljoen euro de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur, maar de Londense periode van de spits is niet uitgelopen op een succes. Na een verhuurbeurt aan Fenerbahçe in het afgelopen seizoen is hij in de huidige voetbaljaargang nog niet in actie gekomen namens the Spurs. Louis Laros, de zaakwaarnemer van de momenteel met een voetblessure kampende aanvaller, weet niet wat de toekomst zal gaan brengen voor zijn cliënt.

“We weten niet wat er gaat gebeuren. Zijn focus ligt op dit moment bij honderd procent fit worden en daarna zullen we zien hoe het loopt”, vertelt hij in gesprek met ESPN. “Op dit moment is er niet veel meer wat we kunnen doen, hij wil fit worden en spelen, maar we zullen zien.” Afgelopen zomer gingen er geruchten dat Fenerbahçe Janssen opnieuw zou willen huren, maar deze kans is volgens de Amerikaanse sportzender klein.

De Turkse grootmacht bevindt zich momenteel namelijk op de zeventiende positie in de Turkse Süper Lig en het lijkt er niet op dat Fenerbahçe volgend seizoen Europees voetbal zal spelen, waardoor er geen interesse is om Janssen opnieuw naar Istanbul te halen. Vorig seizoen was hij in dienst van de club goed voor vier goals en vier assists in zestien competitiewedstrijden.

Tottenham lijkt bovendien aankomende zomer ondanks de aanwezigheid van Janssen, die nog vastligt tot medio 2020, op zoek te gaan naar een nieuwe spits. De zeventienvoudig Oranje-international voldoet niet in de ogen van Mauricio Pochettino en Fernando Llorente, normaal gesproken de tweede keus achter Harry Kane, beschikt over een aflopend contract.