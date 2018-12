Ajax-huurling Siem de Jong speelt met eerste goal belangrijke rol in derby

Siem de Jong heeft zaterdag zijn eerste competitiedoelpunt in de Australische A-League gemaakt. De van Ajax gehuurde middenvelder was namens Sydney FC trefzeker in de met 1-3 gewonnen derby tegen Western Sydney Wanderers en blijft zodoende met zijn ploeg op de derde plaats staan. Voor De Jong was het zijn tweede officiële goal namens zijn Australische werkgever: hij scoorde eerder in de beker ook al tegen Western Sydney Wanderers.

De Jong moest in de maand november nog verstek laten gaan wegens een blessure, maar maakte afgelopen week zijn rentree en begon zaterdag, net als Michael Zullo en Job van der Linden, in de basis bij Sydney FC. Zij konden echter niet voorkomen dat Western Sydney Wanderers in eerste instantie op voorsprong kwam via Oriol Riera. Niet lang na deze openingstreffer moest de thuisploeg met tien man verder na een handsbal buiten de zestien van keeper Vedran Janjetovic en lag de weg voor een comeback voor Sydney FC vrij.

Voor rust was het aanvoerder Alex Brosque die zijn ploeg op gelijke hoogte bracht en De Jong nam met nog een dik halfuur op de klok de 1-2 voor zijn rekening. De zesvoudig Oranje-international stond namelijk bij een door Aaron Calver verlengde corner op de goede plek om raak te schieten. Acht minuten voor tijd werd het via Jacob Tratt ook nog 1-3, waardoor de vierde zege op rij voor Sydney FC niet meer in gevaar kwam.