Van Dijk geniet: ‘Voor mij als verdediger is dat prachtig om te zien’

Liverpool gaat momenteel met 42 punten uit 16 wedstrijden aan kop in de Premier League en the Reds zijn vooralsnog ongeslagen in de Engelse competitie. Zondag staat er met de wedstrijd tegen aartsrivaal Manchester United echter een nieuwe uitdaging op het programma en Virgil van Dijk is zich ondanks de tegenvallende prestaties van the Red Devils tot nu toe bewust van het gevaar dat de ploeg van José Mourinho kan vormen.

“Je weet wat je tegenover je krijgt. Wij zijn zelf ook behoorlijk snel, dus we hoeven nergens bang voor te zijn, maar we moeten ons bewust zijn van de gevaren”, blikt de verdediger vooruit in gesprek met Sky Sports. “Ze hebben goede spelers, zeker voorin. Daar moeten we dus klaar voor zijn, maar behalve dat moeten we wel onze eigen wedstrijd spelen, ervoor zorgen dat wij de bovenliggende partij zijn en hen onder druk zetten.”

Liverpool kreeg in zestien competitiewedstrijden pas zes doelpunten tegen en Van Dijk hoopt dat er dit seizoen nog veel clean sheets zullen volgen: “Dat maakt ons allemaal trots. We doen het samen, we verdedigen samen en we vallen ook samen aan. Maar voor mij als verdediger is het natuurlijk prachtig om te zien dat we pas zes doelpunten hebben geïncasseerd. Je kan daar echter niets mee winnen, dus we hebben nog steeds een lange weg te gaan.”

“We zijn natuurlijk wel erg trots op deze start, het gaat niet slecht. Ik geniet ook van elk moment, het gaat allemaal zo snel. Ik zit hier nu bijna een jaar en het is allemaal snel voorbijgegaan. Je wil geen wedstrijden verliezen en we willen ook geen doelpunten tegen krijgen. Dat is zeker iets wat we met elkaar bespreken en tot nu toe gaat het goed”, sluit Van Dijk af. Liverpool heeft een punt meer dan Manchester City, dat zaterdagmiddag zelf in actie komt tegen Everton.