‘In die duels was hij niet opvallend, maar Ajax volgt hem al lang’

Ajax was afgelopen zomer al dicht bij de komst van Lisandro Magallán, maar een transfer van de Argentijnse stopper ketste uiteindelijk echter toch af. De Amsterdammers zijn de verdediger van Boca Juniors sindsdien wel blijven volgen en lijken nu alsnog beet te hebben: volgens verschillende berichten uit Nederland en Argentinië maakt Magallán in januari voor een bedrag van acht miljoen euro, dat door middel van bonussen met nog een miljoen op kan lopen, de overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

Ajax-jeugdtrainer Heini Otto krijgt de geruchten ook mee, maar weet niet precies wat hij moet verwachten van Magallán: “In mei was het ook al rond. Ik denk dat ‘we’ er nog een klap op moeten geven. Ik ken hem via de kranten en de beelden. Ja, in die wedstrijden tegen River Plate met Boca Juniors was hij niet heel opvallend. Maar Ajax volgt hem al lang. Nu hopen ze hem in de winterstop aan te trekken, zo valt te lezen in de krant”, vertelt hij zaterdagochtend bij NH.

Magallán zou de volgende optie in het centrum worden voor Erik ten Hag, die ook al kan beschikken over Matthijs de Ligt, Daley Blind, Maximilian Wöber en Perr Schuurs, terwijl Joël Veltman na de winterstop eveneens terugverwacht wordt van een ernstige knieblessure: “Er zijn genoeg mogelijkheden achterin bij Ajax”, vervolgt Otto zijn verhaal.

De voormalige verdediger van onder meer FC Twente en het Engelse Middlesbrough was woensdagavond aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen Ajax en Bayern München en zag hoe de Amsterdammers moeite hadden de counters van der Rekordmeister eruit te halen: “Maar het zijn wel de wedstrijden waar je als Ajax om vraagt. Je ziet hoe hoog het niveau is. De kleine foutjes worden afgestraft. Dat is een fantastisch leerproces.”

Ajax gaat door het 3-3 gelijkspel tegen Bayern als nummer twee in de groep de koker voor de loting voor de knock-outfase van de Champions League in en weet maandag waar het aan toe is. Otto denkt echter dat de aandacht dit weekend bij iets anders ligt: “Dat zijn allemaal fantastische tegenstanders. Je hoopt steeds een stapje verder te komen, maar voor nu telt De Graafschap. Dat blijft heel gevoelig. Als je met Sjaak Swart over De Graafschap praat, blijft het heel gevoelig. Dat merk je ook als je met Frank de Boer praat. Dan gaat het altijd over die wedstrijd en niet over die vier kampioenschappen.”