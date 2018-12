‘Ik heb met Frenkie afgesproken dat we na afloop van shirt gaan ruilen’

Acht spelers in de selectie van De Graafschap hebben een verleden bij Ajax, de tegenstander van zondagmiddag. Leeroy Owusu doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte afgelopen zomer de overstap naar Doetinchem. "Dat er veel jongens uit het westen komen, is duidelijk te merken binnen de spelersgroep”, aldus de verdediger tegen de Gelderlander.

“De cultuur en grappen zijn een beetje hetzelfde als ik gewend was, daardoor voelde ik me snel thuis", vertelt Owusu. “Soms denken wij Amsterdammers dat we onderling heel normaal praten, maar dan zitten Bart (Straalman) en Ted (van de Pavert) ons raar aan te kijken. Dat gebeurde deze week nog toen ze de term 'ollo' (feest, red.) hoorden.”

Owusu stond bij Jong Ajax op het veld met spelers als Donny van de Beek en Frenkie de Jong. Hij kijkt uit naar de ontmoeting met zijn oud-ploeggenoten. “Ajax is dit seizoen samen met PSV oppermachtig in Nederland”, klinkt het. “Het verbaast mij helemaal niets dat Frenkie nu in de belangstelling staat van Europese topclubs. Toen ik met hem samenspeelde, merkte ik al hoe goed hij was."

“Het is leuk dat ik nu veel oude bekenden tegenkom”, vervolgt Owusu. “Ik heb nog regelmatig contact met Frenkie en heb met hem afgesproken dat we na afloop van shirt gaan ruilen. Zijn shirt is straks veel geld waard, haha. Maar het is ook gewoon een leuk aandenken." De wedstrijd tussen Ajax en De Graafschap in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 14.30 uur.