Onana is niet bezig met transfer: ‘Het beste is om hier te blijven’

André Onana houdt zich niet bezig met een transfer. De 22-jarige doelman wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona en waarschijnlijk zitten er wel meer clubs achter hem aan, maar de Kameroener voelt zich goed bij Ajax, zo vertelt hij in een interview met omasports.

“Ik ben nog altijd speler van Ajax. Ik wil het beste voor mezelf en het beste is om hier te blijven en om te groeien terwijl we onze wedstrijden blijven winnen. Dat is hetgeen ik moet doen en voor de toekomst zullen we wel zien of ik Ajax moet verlaten voor Barcelona of een andere club”, aldus de achtvoudig international, die woensdag nog uitblonk tegen Bayern München (3-3).

De keeper was tijdig hersteld van een blessure en verrichtte in de laatste groepswedstrijd van de Champions League enkele knappe reddingen. Na afloop sprak Onana met Manuel Neuer: “Ik ben nog altijd jong en heb veel te leren en te verbeteren. Ik was gewoon even met Neuer aan het praten. Ik denk dat hij degene is die ik moet volgen. Hij is erg groot en ik ben erg trots dat ik tegen hem heb mogen spelen.”

“Ik heb mijn best gedaan en daar ben ik blij mee. Neuer was positief over mij en gaf mij enkele adviezen”, besluit Onana, die sinds de winter van 2014 voor Ajax speelt en nog een contract heeft tot medio 2021. Tot dusverre stond Onana bij 111 wedstrijden onder de lat bij Ajax en daarin kreeg hij 91 doelpunten om de oren. Zondag neemt hij het met Ajax op tegen De Graafschap.