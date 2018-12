'Ze hebben alleen maar verdedigd, tijdgerekt en gehuild als baby's'

Go Ahead Eagles kwam vrijdagavond niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Den Bosch. Jaroslav Navrátil had na afloop van de wedstrijd geen goed woord over voor de manier van spelen van de bezoekers uit Noord-Brabant. Door het gelijkspel heeft de ploeg van John Stegeman het nagelaten om samen met Sparta Rotterdam aan kop te komen in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ze hebben alleen maar verdedigd, tijdgerekt en gehuild als baby's na een overtreding”, citeert de Stentor de buitenspeler van Go Ahead Eagles na afloop. “Maar uiteindelijk kunnen we alleen naar onszelf kijken. We hebben genoeg kansen gehad en het zelf nagelaten om de wedstrijd te beslissen.”

Navrátil kreeg net als een aantal van zijn ploeggenoten genoeg kansen om de wedstrijd in het voordeel van Go Ahead Eagles te beslissen. Doelman Wouter van der Steen bleek echter niet te passeren. Ondanks het puntverlies kijkt de Tsjech met een positief gevoel terug op het duel in Deventer. “Dit is hoe we willen spelen. We waren sterk aan de bal, hebben veel mooie aanvallen laten zien en goed verdedigd.”

Go Ahead Eagles komt de laatste weken moeizaam tot scoren en Navrátil weet wel hoe dat komt. “Het is logisch dat we wat minder productief zijn, want welke tegenstander is hier gekomen om te voetballen? Na Sparta kan ik geen andere ploeg meer bedenken. Ze graven zich allemaal in hier in de Adelaarshorst. Maar dat zelfs FC Den Bosch dat doet als koploper, verbaast me. Ze hebben werkelijk niets laten zien. Van een koploper mag je toch wel wat meer verwachten.”