‘Een sabbatical? Hou op man, dat is niets voor mij, dit is veel te leuk’

John van den Brom is aan zijn laatste maanden bezig als trainer van AZ. De 52-jarige Amersfoorter heeft in onderling overleg met de club besloten dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Van den Brom is trots dat hij de langstzittende coach in de geschiedenis is van de club uit Alkmaar, vertelt hij in De Telegraaf.

Die mijlpaal is ‘echt wel een dingetje’, vertelt de oud-verdediger: “Ik zal altijd worden herinnerd en dat vind ik mooi, iets om trots op te zijn. Louis van Gaal was de langstzittende coach en je kent mijn bijzondere band met Louis. En Georg Kessler was nummer twee. Dat Van den Brom daar nu boven staat, is bijzonder.”

Van den Brom hoopt het seizoen af te sluiten door bij de eerste vier te eindigen in de Eredivisie en ook hoopt hij met de roodhemden de KNVB Beker Beker te winnen. Het is overigens niet uitgesloten dat hij in de Eredivisie blijft werken, want Van den Brom bevestigt nog maar eens de interesse van FC Utrecht. Die belangstelling is ‘wederzijds’.

Wanneer beide partijen om de tafel gaan, dat is volgens Van den Brom ‘afwachten’. Een buitenlands avontuur behoort eveneens tot de mogelijkheden, zegt hij: “En een sabbatical? Hou op man. Dat is niks voor mij. Het trainerschap is nog veel te leuk. Hopelijk komt er interesse. En ik sluit niks uit. Als ik serieuze opties heb, en die heb ik nu nog niet, dan moet ik een goede keuze maken.”