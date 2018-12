Sandler leert speelstijl Guardiola: ‘Het is hier in Engeland heel anders’

Philippe Sandler maakte afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar Manchester City. Door een knieblessure kwam hij in de eerste seizoenshelft nauwelijks in actie voor zijn nieuwe club en was hij vooral bezig met herstellen. De talentvolle verdediger is inmiddels volledig fit en speelde drie keer mee met het beloftenelftal van the Citizens. Sandler wil nu de volgende stappen gaan maken en het systeem van manager Josep Guardiola onder de knie krijgen.

De 21-jarige Sandler was in Zwolle uitgegroeid tot een vaste waarde, met een verrassende overstap naar de Engelse grootmacht als gevolg. Een klein halfjaar na zijn verhuizing naar Engeland is het voor de voormalig jeugdspeler van Ajax wachten op zijn eerste minuten in het eerste elftal. “Als ik de kans krijg in het nieuwe jaar, dan zou dat fantastisch zijn”, aldus Sandler op de clubwebsite.

“Ik ben nu weer ongeveer zes weken in training na mijn knieblessure en heb tegen Barnsley in de Checkatrade Trophy mijn eerste complete wedstrijd gespeeld. Het is hier in Engeland heel anders. Er wordt fysiek veel meer van je gevraagd. Pep wil ons op een bepaalde manier laten spelen en dat ben ik nu natuurlijk aan het leren. Je moet zelvertrouwen uitstralen aan de bal en ballen kunnen aannemen onder weerstand”, legt Sandler uit.

“Ik denk dat mijn speelstijl de reden is dat ik hier ben, want ik speel zoals de manager wil. Alle verdedigers van City zijn top. Het is een privilege om met hen te trainen en elke dag van hen te leren. Ik volg nauwgezet elke wedstrijd en tijdens elke training kijk ik wat ze doen, hoe ze omgaan met de druk. Ik heb het hier goed naar mijn zin.”