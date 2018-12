Van der Hoorn zou graag met Guardiola werken: ‘Het is bizar’

Mike van der Hoorn speelde drie jaar voor Ajax en leerde in die periode onder anderen Jaap Stam kennen. In het eerste Amsterdamse jaar van Van der Hoorn was Stam individueel trainer op De Toekomst en daarna had hij het twee seizoenen voor het zeggen bij Jong Ajax. Van der Hoorn prijst zich gelukkig dat hij met de 46-jarige Stam heeft samengewerkt, zo vertelt hij aan de Daily Mail.

“Hij was mijn idool toen ik nog klein was en ik hem in de nationale ploeg zag spelen. Hij was een harde speler en als spits wilde je zeker geen problemen met hem krijgen. Het is erg goed voor mij geweest dat hij twee jaar mijn coach is geweest”, aldus Van der Hoorn. “De eerste twee weken dacht ik: je was mijn idool en bent nu mijn coach. Maar daarna leer je hem beter kennen en besef je dat ook hij een normaal persoon is.”

De 26-jarige Van der Hoorn realiseert zich dat hij nog een lange weg te gaan heeft voordat hij het niveau van Stam kan evenaren. Hij is sowieso een ander type, aldus Van der Hoorn: “Ik ben geen verdediger zoals hij. Je kunt verschillende mensen niet met elkaar vergelijken, maar ik heb toch veel van hem geleerd. De voorbereiding op de wedstrijd, zijn stijl, zijn voetenwerk, de manier van draaien en hoe hij zowel de voorzet als de tegenstander in de gaten kon houden. Dat is wat ik van hem geleerd heb.”

Van der Hoorn brak in het betaald voetbal door bij FC Utrecht en via Ajax kwam hij in de zomer van 2016 bij Swansea City terecht. Bij de club uit de Championship werkt de voormalig jeugdinternational samen met manager Graham Potter en in het verleden had hij te maken met coaches als Jan Wouters, Frank de Boer, Francesco Guidolin, Bob Bradley, Paul Clement en Carlos Carvalhal. Het liefst zou Van der Hoorn ook nog een keer getraind willen worden door Josep Guardiola, zo doet hij uit de doeken.

“Hij maakt spelers zoveel beter. Iedere speler bij Manchester City wordt beter en dat is wat je als speler wil. Ik denk dat het ook komt door a little bit of craziness. Hij gaat zó ver om iets te bereiken. Het is bizar hoe strikt Guardiola is met zijn spelers en de training. Het is herhalen, herhalen, herhalen. Kijk naar Raheem Sterling. Niemand had ooit gedacht dat hij de speler zou worden die hij nu is, want hij is zo veelzijdig.”

“Hij kan als tien spelen, als spits en als buitenspeler. Hij had de kwaliteiten om meer te kunnen en dat is wat Guardiola in zijn spelers ziet. John Stones en Kyle Walker worden ook beter, ze denken sneller. Het is bizar.” Mocht Van der Hoorn het niet hebben gered als profvoetballer, dan zou hij waarschijnlijk niet in een sport werkzaam zijn geweest, zo voegt hij er in het interview met de tabloid aan toe. “Ik denk dat ik bij de marine van het leger was gegaan, dus dan had ik nu misschien in Afghanistan gezeten.”

“Iets in het leger in ieder geval. Als kind dacht ik al dat ik zoiets kon, maar ik hield meer van voetbal. Ik houd er nog wel altijd van om naar de schietbaan te gaan of om te gaan paintballen. Ik speel op de Playstation ook altijd schietspelletjes...” Voor Swansea speelde Van der Hoorn tot op heden 65 wedstrijden en zaterdagmiddag komt Sheffield Wednesday op bezoek in het Liberty Stadium. Swansea staat na 21 speelronden op de twaalfde plaats.