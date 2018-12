‘Een terugkeer naar PSV zou voor Arjen Robben super zijn’

PSV heeft Arjen Robben benaderd om terug te keren naar Eindhoven en Youri Mulder zou het toejuichen wanneer Robben in het Philips Stadion aan de slag gaat. FC Groningen wordt ook genoemd als mogelijke bestemming voor de aanvaller, maar het verschil tussen Bayern München en FC Groningen is in de ogen van Mulder ‘te groot’.

Mulder vertelt in een interview met BILD dat de 34-jarige Robben zich snel zou gaan ‘ergeren’ als hij in het Hitachi Stadion aan de slag gaat: “Bij FC Groningen zal hij de ballen niet zo perfect krijgen zoals hij bij topclubs als PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern het geval was. Een terugkeer naar PSV zou super voor hem zijn.”

Mulder wijst op Frank Rijkaard, Phillip Cocu en Dirk Kuyt, die allen terugkeerden naar de Nederlandse top en behoorlijk succesvol waren. “Voor Robben zou dat een goed voorteken kunnen zijn als hij besluit om terug te keren naar PSV”, besluit de 49-jarige Mulder, die zelf voor onder meer FC Twente en Schalke 04 speelde.

Algemeen directeur Toon Gerbrands bevestigde donderdag dat PSV bij Robben had geïnformeerd, maar trainer Mark van Bommel noemde dat vrijdag ‘niet zo spannend’: “Ik heb bij PSV, Oranje en Bayern met Arjen gespeeld. Vrij lang ook. Dus we bellen en appen af en toe. Hij gaat over mijn vraag nadenken. Hij heeft zeker nog toegevoegde waarde. Arjen is nog altijd Europese top.” Het contract van Robben loopt na dit seizoen af.