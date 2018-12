‘Koeman is op staande voet ontslagen, hij is in het vliegtuig gebeld’

Erwin Koeman staat voor een vertrek bij Fenerbahçe. De voormalig interim-trainer heeft volgens Johan Derksen te horen gekregen dat hij moet vertrekken. De club uit Istanbul stelde vrijdag in Ersun Yanal reeds een nieuwe hoofdcoach aan.

“Erwin is op staande voet ontslagen. In het vliegtuig is hij gebeld door de clubleiding: ze hebben een nieuwe trainer en hij kan ook niet als assistent blijven”, aldus de analyticus in het praatprogramma Veronica Inside. Het contract van de 57-jarige Koeman zal wel afgekocht moeten worden.

“Nu krijgt hij tenminste een deel van zijn geld mee”, vervolgt Derksen. “Ze hebben hem op schandalige wijze aan het lijntje gehouden. Als hij won, zeiden ze dat hij misschien mocht blijven, maar ze waren achter de schermen al bezig met een andere trainer.”

Koeman begon als rechterhand van Phillip Cocu bij Fenerbahçe, maar werd na het ontslag van Cocu gepromoveerd tot eindverantwoordelijke. Hij zat negen wedstrijden op de bank als coach van Fenerbahçe: drie overwinningen, drie gelijke spelen en drie nederlagen. Fenerbahçe heeft het vertrek van Koeman overigens nog niet bevestigd.