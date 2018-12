Willem II kan geen einde maken aan zorgelijke reeks tegen ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft vrijdagavond drie belangrijke punten gepakt. Het team van trainer Fons Groenendijk zegevierde op bezoek bij Willem II dankzij doelpunten van Erik Falkenburg en Lex Immers (2x): 0-3. Door de overwinning stijgt ADO naar een voorlopige tiende stek, terwijl Willem II naar de twaalfde positie zakt. De Tilburgers hebben na vrijdagavond elk van de laatste zes Eredivisie-wedstrijden tegen de Hagenaars verloren.

De eerste kans van de wedstrijd was ook meteen raak. Falkenburg kreeg iets te veel ruimte van de spelers van Willem II in het strafschopgebied en schoot het leer fraai in de bovenhoek achter Timon Wellenreuther: 0-1. De thuisploeg zocht naar ruimte om kansen te creëren, maar ADO verdedigde goed en moest pas na twintig minuten oppassen. Robert Swinkels had geen moeite met de inzet van Fran Sol bij de eerste paal.

Luttele minuten later liet ADO een goede kans op de 0-2 liggen. Abdenasser El Khayati kreeg de bal van Sheraldo Becker en schoot het leer vlak langs de verre hoek. Naarmate de eerste helft verstreek, werd de wedstrijd grimmiger. Er werd flink om de bal gestreden en de beslissingen van Jochem Kamphuis werden vaak in twijfel getrokken. Richting de rust kreeg Willem II tot tweemaal toe een kans op de 1-1: Sol profiteerde niet van een misstap van Tom Beugelsdijk en een indraaiende vrije trap van Aras Özbiliz ging nipt aan iedereen voorbij.

Willem II won geen van zijn laatste 31 Eredivisie-wedstrijden waarin de Tilburgers bij rust tegen een achterstand aankeken, sinds een 2-3 uitoverwinning bij Roda JC Kerkrade op 8 mei 2016, en zo geschiedde ook vrijdagavond. Ondanks verwoede krachtsinspanningen van Donis Avdijaj en Sol in het eerste kwartier na rust verdubbelde ADO na ruim een uur spelen de voordelige marge. Giovanni Troupée legde de bal na een hoekschop af op Immers, die het leer laag en zuiver achter Wellenreuther schoot: 0-2.

De tussenstand was voor de supporters van Willem II reden om zo nu en dan de spelers van Adrie Koster uit te fluiten. De thuisploeg kwam in het restant van het duel niet verder dan een laag schot van Daniel Crowley, daar ADO de wedstrijd goed controleerde. Dertien minuten voor tijd viel zelfs de 0-3: Immers kopte uitstekend raak na een afgemeten voorzet van El Khayati. Willem II moet nu naar onderen kijken, daar FC Groningen, PEC Zwolle en FC Emmen de Tilburgers kunnen passeren later dit weekeinde.