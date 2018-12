AZ-talent sprak met Ruud van Nistelrooij: ‘Hij is het beste voorbeeld’

Calvin Stegns is hersteld van zijn knieblessure en deed dit seizoen alweer vier keer mee met het eerste elftal van AZ. De negentienjarige rechtsbuiten is op zoek naar zijn oude vorm, zo vertelt hij in een interview op de clubwebsite. “Natuurlijk gaat het allemaal nog niet vlekkeloos, maar ik verwachtte van mezelf ook niet dat ik direct de sterren van de hemel zou spelen. Tuurlijk denk je wel eens van: ‘hé, kom op. Ik wil een goede wedstrijd spelen’. Iedereen wil dat, maar als het even niet lukt, moet je je koppie niet laten hangen.”

Stengs maakte vorige week tegen Fortuna Sittard (0-3 winst) voor het eerst in het huidige voetbaljaar de negentig minuten vol bij AZ. Hij is tevreden over zijn optreden tijdens dit duel en wil die lijn ‘doortrekken’. Het seizoen is voor Stengs geslaagd wanneer hij fit blijft en veel minuten maakt, vertelt de linkspoot: “Ik wil goede wedstrijden spelen, maar ook met AZ weer op een goede plaats eindigen in de Eredivisie en ver komen in de KNVB-Beker. Toch is voor mezelf het fit blijven het belangrijkste.”

Stengs merkt wel dat de verwachtingen hoger zijn daar hij vóór zijn blessure al een en ander heeft laten zien in de Eredivisie. Het is ‘soms lastig’ om daarmee om te gaan, vertelt de Amsterdammer: “Zelf wil ik de verwachtingen waarmaken, maar ik moet mezelf ook tijd gunnen. Aan de ene kant weet ik ook dat het niet gelijk kan en dat is af en toe lastig te accepteren. Uiteindelijk kan ik er wel goed mee omgaan, alleen denk ik dat als ik in meer wedstrijden beter ga spelen, het gevoel ook goed blijft.”

Tijdens zijn revalidatieperiode sprak Stengs met onder anderen Ruud van Nistelrooij. Dat was ‘een goed gesprek’, vertelt Stengs: “Over hoe hij de revalidatie heeft beleefd, de transfer naar Manchester United die hij misliep en hoe hij eruit is gekomen. Dat is het beste voorbeeld.”