Manchester United-flop blikt terug: ‘Ik zei iedere dag dat ik weg wilde’

Tiago Manuel Dias Correia, kortweg Bebé, geldt nog altijd als een van de merkwaardigste aankopen van Manchester United. Voormalig manager Sir Alex Ferguson trok in de zomer van 2010 op aanraden van zijn rechterhand Carlos Queiroz negen miljoen euro uit voor de aanvaller, maar verder dan zeven wedstrijden in het eerste elftal kwam de Portugees niet. Bebé was blij toen hij definitief kon vertrekken bij Manchester United, vertelt hij in een interview met Goal.

Bebé liet zich verhuren aan Besiktas, Rio Ave en Paços Ferreira, alvorens hij in 2014 werd verkocht aan Benfica. Vervolgens kwam de linkspoot via Córdoba, Rayo Vallecano en Eibar bij opnieuw Rayo terecht en daar staat de Portugees nog tot medio 2021 onder contract. “Ik belde mijn zaakwaarnemer iedere dag op om te zeggen dat hij mij weg moest brengen. Het was een slechte tijd”, blikt Bebé terug op zijn periode bij Manchester United.

“Als je niet speelt, zelfs al zit je bij een grote club, dan ben je niet gelukkig. Dus waarom zou je dan verdergaan? Ik weet nog dat ik een keer op weg was naar een beloftenwedstrijd van Manchester United. Mijn zaakwaarnemer belde: ik was verkocht aan Benfica. Het was het beste moment uit mijn leven.” Bebé kon maar moeilijk aarden bij Manchester United en op een gegeven moment mocht hij zelfs in een huis van Sir Alex Ferguson slapen.

De manager hoopte Bebé zo meer op zijn gemak te stellen zodat hij zou gaan presteren, maar het hielp weinig. “Hij sprak niet veel, maar als hij sprak, dan was hij duidelijk. Hij was een nederig persoon die de jeugdspelers veel hielp. Maar als er getraind werd, dan hield hij niet van grapjes en was hij erg serieus. Hij trainde heel zwaar met ons, maar hij heeft hij wel veel geholpen. Ik verbleef in het eerste jaar in zijn appartement.”

“Hij verhuurde die woning. Ik had een goede band met hem. Ik weet niet of hij het huis aan mij verhuurde om mij beter te kunnen controleren, maar hij wist ongetwijfeld wanneer ik thuis was en wanneer niet.” Bebé, voormalig international van Jong Portugal, speelde dit seizoen dertien officiële wedstrijden voor Rayo Vallecano en daarin kwam hij nog niet tot scoren. Met Rayo gaat hij zaterdag op bezoek bij Real Madrid.