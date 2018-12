Tagliafico herstelt van karatetrap: ‘Ik speel wel met nietjes’

Nicolás Tagliafico kreeg woensdag een karatetrap van Thomas Müller te verwerken. De linksback kon de wedstrijd tegen Bayern München echter uitspelen, scoorde de 3-3 en bereidt zich nu voor op de thuiswedstrijd van komende zondag tegen De Graafschap. Tagliafico is weinig bekend met de club uit Doetinchem, zo vertelt hij bij Ajax TV.

“Ik heb nog nooit tegen ze gespeeld, want ze zijn dit seizoen gepromoveerd geloof ik. Maar ook al is het een andere tegenstander, we moeten spelen zoals tegen Bayern. We moeten elke wedstrijd zo spelen, want zo kweek je een winnaarsmentaliteit”, aldus de Argentijn, die benadrukt dat Ajax geen punten mag verspelen.

De club uit Amsterdam heeft twee punten minder dan PSV en aast op de koppositie in de Eredivisie. “Als je kampioen wil worden, moet je alles winnen. Het hangt van ons af.” Van de overtreding van Müller, waarvoor de Duitser overigens de rode kaart kreeg, heeft de linksback weinig meer last.

“Ik moet natuurlijk afwachten wie er gaat spelen, maar ik speel met nietjes. Als ik moet koppen, dan zal ik dat doen. Ik zit gelukkig in een goede flow. Als ik kan scoren, dat doe ik dat.” De 26-jarige Tagliafico speelde tot dusverre 38 wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 5 doelpunten en 7 assists.