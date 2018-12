Goalgetter en multimiljonair ruilt China in voor Saudi-Arabië

Jonathan Soriano vervolgt zijn loopbaan in Saudi-Arabië. De 33-jarige aanvaller loopt per 1 januari uit zijn contract bij Beijing Sinobo Guoan en heeft besloten om een contract te tekenen bij Al-Hilal. Daar komt Soriano samen te spelen met onder anderen Omar Abdulrahman, André Carrillo en Bafétimbi Gomis.

Al-Hilal staat na twaalf speelronden op de eerste plaats in de Saudische competitie. Men wordt getraind door Jorge Jesus en met tien doelpunten is Gomis de topscorer van de blauwhemden. De Senegalees kan na komend weekeinde dus een duo vormen met Soriano, want tegen Al-Hazam zal de Spanjaard zaterdag nog niet meedoen.

De voormalig jeugdinternational speelde voor onder meer Espanyol en Barcelona, alvorens hij in de winter van 2012 naar Red Bull Salzburg vertrok. Soriano scoorde 172 doelpunten in 202 wedstrijden voor de Oostenrijkers en verdiende een lucratieve transfer naar China. Voor Beijing maakte Soriano 31 treffers in 36 duels.

In Nederland is Soriano vooral bekend van het tweeluik dat hij met Red Bull Salzburg speelde tegen Ajax. In het seizoen 2013/14 scoorde Soriano in deze duels in totaal drie keer en leverde hij één assist af. Bij Beijing verdiende Soriano overigens naar verluidt acht miljoen euro per jaar.