Advocaat mogelijk langer bij FC Utrecht: ‘Niets is uitgesloten’

Dick Advocaat durft niet uit te sluiten dat hij tóch langer bij FC Utrecht blijft. De 71-jarige Hagenaar heeft een aflopend contract, maar hij boekt uitstekende resultaten met de Domstedelingen en mogelijk zou de verbintenis daarom verlengd kunnen worden. Advocaat wil niet op de zaken vooruitlopen.

“Ik vind het nog te vroeg om iets te zeggen”, aldus Advocaat voor de camera van FOX Sports. “Niets is uitgesloten natuurlijk.” Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam gaf eerder al aan dat hij na de winterstop om de tafel gaat met Advocaat en laatstgenoemde vindt het ‘niet meer dan normaal’ dat de club zich ‘oriënteert’.

Advocaat is echter niet de enige trainer die op het lijstje staat van Zuidam en Frans van Seumeren, want John van den Brom zou al een verkennend gesprek met de clubleiding hebben gevoerd. Daarnaast schijnen ook Fred Rutten en Maurice Steijn in beeld te zijn, zo meldde de De Telegraaf dinsdag.