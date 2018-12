Ajax legt Burkinees talent vast: ‘Ik droom van de Champions League’

Lassina Traoré sluit na Kerstmis aan bij Ajax. De aanvaller uit Burkina Faso was dit jaar twee keer op stage in Amsterdam en maakte een dusdanig goede indruk op de technische leiding dat Ajax heeft besloten om de zeventienjarige in te lijven. Ajax Cape Town heeft de transfer van Traoré via de officiële kanalen bevestigd.

Traoré maakte op zestienjarige leeftijd de overstap van Mother City naar Ajax Cape Town en maakt nu dus promotie naar de Eredivisie. Traoré speelde niet één competitiewedstrijd voor de club uit Zuid-Afrika en wordt bij Ajax herenigd met Leo Thethani en Dean Solomons, die allebei een verleden hebben bij Ajax Cape Town.

“Ik zal Ajax Cape Town nooit vergeten”, reageert Traoré. “Ik heb hier een briljante tijd gehad, heb ervan genoten en heb veel mooie mensen leren kennen. Iedereen heeft mij proberen te helpen en ik ben erg blij dat ik deel heb uitgemaakt van de club. Ik ben erg verheugd om nu terug te keren naar Amsterdam.”

“Ik ga hard werken en proberen om zo snel mogelijk in het eerste elftal te komen. Het is mijn droom om in de Champions League te spelen. Ik wil Ajax Cape Town trots maken door aan te tonen dat er talent is bij de club en dat meer spelers van Cape Town mij zullen vergezellen in Amsterdam”, besluit Traoré, die in januari achttien kaarsjes zal uitblazen.