Rivaldo tipt Isco bij Barcelona: ‘Maar het blijft een ingewikkeld voorstel’

Rivaldo denkt dat Barcelona er goed aan zou doen om Isco weg te plukken bij Real Madrid. De Spaanse aanvallende middenvelder beleeft onder trainer Santiago Solari niet zijn beste periode bij de Koninklijke en Rivaldo verwacht dat een transfer naar Barcelona hem goed zal doen. De Braziliaan beseft dat een eventuele overstap gevoelig ligt bij de achterban van beide clubs.

Sinds de aanstelling van Solari in oktober is Isco niet meer zeker van een basisplaats. Hij kwam dit seizoen niet verder dan vijf basisplaatsen in laLiga. Afgelopen woensdag werd hij nog uitgefloten in de thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou (0-3) omdat hij een kans miste. Volgens geruchten in de Spaanse media zou Real Madrid bereid zijn om Isco te laten gaan. Rivaldo, die van 1997 tot 2002 in het Camp Nou speelde, denkt dat een transfer van Isco naar Barcelona een goed idee is.

“Als je mij vraagt of ik Isco graag bij Barcelona zou zien spelen, dan zeg ik ja. Hij is een uitstekende speler en ik denk dat zowel de club als speler er geholpen mee zou zijn. Maar het blijft een ingewikkeld voorstel. Het is moeilijk om voor te stellen dat twee rivalen onderhandelen over de transfer van een speler”, aldus Rivaldo tegen Betfair. De oud-speler kreeg het incident tussen Isco en de fans van Real Madrid mee. “De fans hadden het op hem gemunt. Je moet vooruitkijken en deze hele situatie zo snel mogelijk vergeten.”