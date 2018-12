‘Ik wil eerst bij Feyenoord slagen en niet te snel afscheid nemen'

Sven van Beek verlengde onlangs zijn contract bij Feyenoord tot medio 2021, ondanks dat hij het in het begin van het seizoen geregeld moest stellen met een plaats op de reservebank. De laatste weken is de 24-jarige verdediger weer basisspeler bij Feyenoord. “Ik heb het vertrouwen in mezelf gehouden en daarom heb ik ook bijgetekend”, zegt Van Beek in gesprek met RTV Rijnmond.

“Je overweegt of je wel of niet wil bijtekenen. Maar ik wil eerst bij Feyenoord slagen en niet te snel afscheid nemen van zo'n grote club”, zegt Van Beek, die de jeugdopleiding van de Rotterdammers doorliep. “Ik denk dat je er nu niet echt meer bij stilstaat. Iedereen weet dat je als kleine jongen ervan droomde om profvoetballer te worden. Dat je dat bij een club als Feyenoord mag zijn, is helemaal top. Daarna moet je weer door en uitdagingen voor jezelf stellen.”

“Het is altijd goed als je als club zelf je spelers opleidt. Het is leuk om te zien dat er steeds nieuwe lichtingen komen. Op dit moment moet ik me eerst even focussen op mijn eigen spel en weer een vaste waarde worden. Daarna komt de rest wel weer”, gaat de verdediger verder. Eric Botteghin komt dit kalenderjaar niet meer in actie, waardoor Van Beek vermoedelijk de komende drie wedstrijden in de basiself zal starten.

“Voetbal is een rare sport, je weet het nooit. Maar normaal gesproken ga ik de komende wedstrijden spelen”, zegt Van Beek. “Iedereen weet dat ik aan het begin van dit seizoen niet de eerste keuze was. Dat heb ik ook moeten accepteren, maar ik wist wel dat mijn kans weer zou komen. Het was lastig, aangezien ik vorig jaar alles gespeeld heb. Je denkt die lijn door te trekken, maar dat was even niet het geval.”