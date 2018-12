De Jong: ‘We moeten blij zijn dat we tegen een club als Ajax mogen spelen’

De Graafschap neemt het zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax, dat afgelopen woensdag nog met 3-3 gelijkspeelde tegen Bayern München in de Champions League. Trainer Henk de Jong heeft veel respect en bewondering voor de ploeg van Erik ten Hag. “We moeten blij zijn dat we tegen een club als Ajax mogen spelen”, zegt hij in aanloop naar het duel in Amsterdam.

Ajax plaatste zich in de vijfde speelronde al voor de volgende ronde van de Champions League en liet tegen Bayern de groepswinst schieten. “Ik geniet ervan hoe zij in Europa presteren en vind het mooi dat een voetballer als Hakim Ziyech nog op de Nederlandse velden rondloopt”, aldus De Jong, geciteerd door de Gelderlander. De coach van de Superboeren hoopt met zijn team zondag zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. “De kans op een resultaat is heel klein, maar wij moeten onze huid zo duur mogelijk verkopen. In de omschakeling liggen er mogelijkheden, die moeten we grijpen.”

De Jong gaat tegen Ajax niet met vijf verdedigers spelen, zoals hij eerder deed in de uitwedstrijden tegen AZ (1-0) en FC Utrecht (5-0). De Graafschap zal, net zoals vorig weekend tegen ADO Den Haag (0-0), in een 4-3-3-formatie verschijnen. “Wij hadden van ADO moeten winnen. Het is zonde dat we onze kansen niet hebben afgemaakt, maar ik ben tevreden over hoe het verdedigend stond.” Door een blessure ontbreekt doelman Hidde Jurjus zondag. Zijn plek onder de lat zal worden ingenomen door Agil Etemadi, die zijn basisdebuut maakt in de Eredivisie.