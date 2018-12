Van den Brom baalt: ‘Vervelend dat het nu eerder is uitgelekt’

Afgelopen week werd bekend dat John van den Brom aan het einde van het seizoen vertrekt als trainer van AZ. Op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Excelsior vertelde de 52-jarige oefenmeester dat het eigenlijk de bedoeling was dat dit nieuws in de winterstop wereldkundig zou worden gemaakt, aangezien hij het al vanaf afgelopen zomer wist.

“Het was natuurlijk wel lastig om het voor mezelf te houden. Ik wil namelijk altijd open zijn naar iedereen. Zo zit ik in elkaar. We zouden het in de winterstop aan de staf, spelers en de buitenwereld bekendmaken. Vervelend dat het nu eerder is uitgelekt”, zei Van den Brom volgens de officiële website van AZ. De oefenmeester stelde dat er voor de Alkmaarders ‘een belangrijke’ week voor de deur staat. Voor de winterstop neemt AZ het nog op tegen Excelsior, PEC Zwolle (in de KNVB Beker) en PSV.

“Binnen zeven dagen spelen we drie keer, waarvan twee keer in eigen stadion. Nu heeft eerst Excelsior-thuis onze absolute prioriteit”, ging de trainer verder. Hij kan in het duel met Excelsior niet beschikken over Stijn Wuytens, Myron Boadu en Rody de Boer, terwijl Marko Vejinovic, Björn Johnsen en Jeremy Helmer wel weer tot de selectie behoren. “Ik houd zaterdag geen rekening met de bekerwedstrijd van dinsdag. Vrijwel iedereen is fit. Ik heb een groep van 22 á 23 beschikbare spelers, dus daar hoef ik niet mee bezig te zijn.”

Van den Brom gaat geen wijzigingen doorvoeren ten opzichte van de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij verwacht wel wat aanpassingen bij opponent Excelsior. “Nu is het natuurlijk wel zo dat ze de laatste weken aardig wat goals om de oren hebben gekregen. Maar of ze daardoor defensiever gaan spelen? Als ik naar hun selectie kijk, denk ik niet dat ze veel opties hebben om dat te doen. En zo zit hun trainer ook niet in elkaar. Excelsior zal gewoon willen aanvallen, al zullen ze geen druk gaan zetten op onze opbouw.”