‘Je weet het nooit, maar ik heb een geweldige passie voor Ajax’

Jan Vertonghen verwacht dat hij nog ongeveer vijf jaar meekan op het hoogste niveau. De 31-jarige Belgisch international heeft een aflopend contract bij Tottenham Hotspur, maar zal ook komend seizoen het shirt van the Spurs dragen. De Engelse topclub zal namelijk een optie lichten waardoor hij tot medio 2020 aan Tottenham verbonden blijft. Vertonghen weet niet waar hij na de zomer van 2020 speelt en hij weigert een terugkeer bij Ajax uit te sluiten.

“Er is een optie en Tottenham zal die optie lichten”, wordt Vertonghen geciteerd door de London Evening Standard. “Ik heb dus nog anderhalf jaar te gaan en we zullen dan wel zien. Zoals ik me nu voel, heb ik nog minstens vier of vijf goede jaren te gaan.” De 110-voudig international houdt de opties voor een nieuw contract open. “Er zijn momenteel geen gesprekken, maar het is iets om te bespreken. Op dit moment voel ik me goed bij Tottenham. Dit is een club met een ongeloofelijk potentieel. Dan doel ik niet alleen op de spelers, maar op alles rondom de club.”

Vertonghen droeg negen jaar lang het shirt van Ajax alvorens hij in 2013 voor 12,5 miljoen euro werd verkocht aan Tottenham. Hij keert na zijn loopbaan zeer waarschijnlijk terug naar Amsterdam en een rentree in de Eredivisie is niet uitgesloten. “Je weet het nooit, maar ik heb een geweldige passie voor Ajax”, aldus Vertonghen. “Als ik stop met voetballen zal ik waarschijnlijk weer in Amsterdam gaan wonen. Ik zie mezelf dan een dag of twee in België verblijven met familie. Dat is anderhalf uur rijden”, aldus Vertonghen. “Mijn partner komt daar vandaan (Amsterdam, red.). De mensen zijn daar ruimdenkend, daar hou ik van. Ik heb er negen jaar gewoond, het is een mooie stad.”