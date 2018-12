‘Arjen gaat over mijn vraag nadenken, hij heeft zeker toegevoegde waarde’

Toon Gerbrands bevestigde donderdag tegenover Omroep Brabant dat PSV via trainer Mark van Bommel een lijntje heeft uitgegooid bij Arjen Robben. De oefenmeester zegt op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Heracles Almelo dat het contact met de vleugelaanvaller van Bayern München ‘niet zo spannend’ is.

“Ik heb bij PSV, Oranje en Bayern München met Arjen gespeeld. Vrij lang ook. Dus we bellen en appen af en toe. Hij gaat over mijn vraag nadenken. Hij heeft zeker nog toegevoegde waarde. Arjen is nog altijd Europese top”, tekent Voetbal International op uit de mond van Van Bommel. Na de 1-1 remise tegen Internazionale in de Champions League wacht zaterdagavond het bezoek aan Heracles Almelo. “Heracles speelt goed thuis, ze scoren veel.”

“Volgens mij hebben ze alleen van Feyenoord verloren thuis, dus we zijn gewaarschuwd”, vervolgt de oefenmeester op de officiële website van PSV. “Ze presteren bovenmaats, dat is knap. Als je naar de begroting kijkt en je legt de spelers naast die van andere clubs, dan verwacht je niet dat Heracles op die plek staat. Dat zou aan het kunstgras kunnen liggen: thuis hebben ze op één duel na alles gewonnen.”

Van Bommel liet Michal Sadílek vorige week in het thuisduel met Excelsior (6-0) debuteren in de Eredivisie en gunde hem ook speeltijd in Milaan. “Ik heb hem vorig jaar aanvoerder gemaakt bij Onder-19. Toen zijn we kampioen geworden en was hij een drijvende kracht. Hij snapt het voetbal en doet er alles aan om te winnen. Zoals het hoort. Het maakt hem niet uit of hij bij Onder-19, Jong PSV of het eerste elftal speelt. Dat is een groot compliment naar hem. Hij heeft die verbetenheid, het ten koste van alles willen winnen.”