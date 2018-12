Barcelona legt Dembélé bijzondere maatregel op

Om te voorkomen dat hij opnieuw te laat komt voor een training of wedstrijdbespreking, mag de Frans international zijn telefoon niet meer uitzetten of op stil zetten.

Kevin Mbabu heeft in de Champions League bij Young Boys indruk gemaakt op Juventus. De Italiaanse grootmacht zal de Zwitserse rechtsback de komende periode nauwlettend in de gaten houden. (Diverse Italiaanse media)