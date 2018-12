Klopp baalt van vragen over Pogba: ‘Vraag je Mourinho over Wijnaldum?’

Liverpool krijgt zondag bezoek van Manchester United en in aanloop naar dat duel werd manager Jürgen Klopp tijdens het persmoment van vrijdag vragen voorgelegd over Paul Pogba. De Duitse trainer had hier echter geen trek in en weigerde in te gaan op de kwaliteiten van de Fransman.

“Paul Pogba is een speler van wereldklasse, dat is alles wat ik erover kan zeggen. Hij is een speler van Manchester United”, aldus Klopp over de middenvelder van Manchester United. Pogba krijgt ook dit seizoen weer stevige kritiek te verwerken vanwege zijn prestaties op het veld. Klopp zei zich bewust te zijn van de kritiek aan het adres van de Frans international, alvorens hij opnieuw een vraag kreeg over hem. “Of ik met Pogba wil samenwerken? Iedereen weet wat er gebeurt als ik antwoord geef op die vraag. Dus: geen antwoord! Maak daar maar een verhaal van. Stel je José Mourinho ook vragen over Gini Wijnaldum?!”

Koploper Liverpool heeft een voorsprong van zestien punten op Manchester United, de nummer zes van de Premier League. Klopp geeft aan dat de stand op de ranglijst niets zegt over de kwaliteiten van the Red Devils. “Ik heb alle kritieken wel gehoord, maar als we het team analyseren, dan zien we vooral veel kwaliteit, techniek en fysiek vermogen”, aldus Klopp. “Ze hebben alles. David de Gea, op doel, Marcus Rashford, Romelu Lukaku en Jesse Lingard zijn ongelofelijk. We beoordelen ze niet op het puntenaantal, maar op hun kwaliteiten.”