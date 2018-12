‘Juve heeft beste papieren voor De Ligt na tegenvallend gesprek met Barça’

Matthijs de Ligt is momenteel een van de meest gewilde spelers van de Europese velden en diverse absolute topclubs zouden strijden om zijn handtekening. Het Spaanse Sport weet vrijdag te melden dat Juventus momenteel de beste papieren heeft om de negentienjarige verdediger van Ajax over te nemen, doordat onderhandelingen met Barcelona zijn mislukt.

De Ligt en zijn entourage zouden met Barcelona gesproken hebben, maar die gesprekken verliepen voor de Catalanen niet zoals ze gewenst hadden. Ondanks dat de verdediger zich gevleid voelde door de interesse van Barcelona, heeft hij na deze gesprekken besloten om andere aanbiedingen te overwegen. De voornaamste reden hiervoor is dat de regerend kampioen van Spanje niet kon garanderen dat De Ligt een basisplaats zou krijgen.

Verder was Barcelona in financieel opzicht niet bereid om zover te gaan als andere clubs van plan zijn. Een van die clubs is Juventus en de koploper van de Serie A zou nu de beste papieren hebben om De Ligt binnen te hengelen. Sterker nog, la Vecchia Signora heeft volgens Sport het idee dat de aanvoerder van Ajax al zo goed als zeker naar Italië zal verkassen. Juventus is bereid om aan alle eisen van de Amsterdammers te voldoen.

Dat betekent naar verluidt dat Juventus een bedrag van tachtig miljoen euro op tafel zal leggen voor De Ligt. Het feit dat de defensie, bestaande uit Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Andrea Barzagli, op leeftijd is, lijkt te betekenen dat De Ligt direct een plaats zal krijgen in het elftal van Juventus. Overigens is Barcelona ook nog bezig met de komst van Frenkie de Jong, die volgens De Telegraaf ‘zo goed als zeker’ naar Paris Saint-Germain zal verhuizen.