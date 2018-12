Robben komt in 2019 pas weer in actie: ‘Het risico is te groot’

Arjen Robben komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De 34-jarige aanvaller staat al enkele weken aan de kant met een bovenbeenblessure en krijgt van Bayern München de tijd om volledig te herstellen. Dat heeft trainer Niko Kovac vrijdag laten weten op een persconferentie. “Arjen zal dit jaar niet meer in actie komen, het risico dat er opnieuw iets gebeurt is te groot”, aldus de coach.

Robben moest eerder de competitiewedstrijden tegen Werder Bremen en FC Nürnberg aan zich voorbij laten gaan. Afgelopen woensdag kon hij ook niet in actie komen in de laatste groepswedstrijd tegen Ajax en nu blijkt dat hij zich zal richten op een rentree in januari. “We geven hem de tijd”, aldus Kovac, die werd geadviseerd door 76-jarige clubarts Hans-Wilhem Müller-Wohlfahrt.

Bayern hoopt dat Robben in januari weer op het trainingsveld kan staan. De Duitse grootmacht bereidt zich van 4 tot 10 januari in Qatar voor op de tweede seizoenshelft. Tijdens het trainingskamp zal hij worden klaargestoomd voor de hervatting van de competitie op 18 januari, als Bayern op bezoek gaat bij TSG Hoffenheim. Robben ontbreekt in de laatste drie competitieduels van 2019 tegen Hannover 96 (uit), RB Leipzig (thuis) en Eintracht Frankfurt (uit). Zaterdag ontbreken tegen Hannover behalve Robben ook James Rodriguez en Corentin Tolisso. De twee laatstgenoemden kampen met een knieblessure.