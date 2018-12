Solari reageert op commotie rond Isco: ‘Ik begrijp hoe de media werken’

Na afloop van het duel tussen Real Madrid en CSKA Moskou (0-3) is er het nodige gezegd en geschreven over Isco. De aanvallende middenvelder weigerde de aanvoerdersband en zou geagiteerd hebben gereageerd op het publiek van de Koninklijke, dat hem uitfloot. Volgens Real-trainer Santiago Solari was het gebaar van Isco niet bedoeld voor het publiek, maar richting de arbitrage.

Toen scheidsrechter Artur Soares Dias Real Madrid weigerde een hoekschop te geven, terwijl de bal duidelijk door een Rus was aangeraakt, reageerde Isco geïrriteerd. Vervolgens richtte hij zich tot de kritische fans: “Wat willen jullie nou?!”, zou hij geroepen hebben. “Ik heb het idee dat hij een hoekschop of een overtreding claimde, maar ik weet het niet precies”, tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Solari tijdens de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Rayo Vallecano.

“Ik begrijp hoe de media werken, maar wij moeten dat op een andere manier doen. We moeten ons focussen op de wedstrijd tegen Rayo Vallecano, waarin we hetzelfde moeten tonen als in een groot deel van de eerdere duels”, vervolgt de oefenmeester van Real Madrid. “We hebben acht van de laatste tien wedstrijden gewonnen, dus dit is de weg die we hebben ingeslagen. Isco is een volwassen man, een professional. Hij heeft de club veel plezier bezorgd en zal dat blijven doen.”

“De coach heeft de vervelende taak om te kiezen wie er op het veld staat en wie er op de bank zit. De fans drukken zichzelf uit, dat respecteren we en we kunnen hun steun altijd goed gebruiken. Alles wat we bereikt hebben in de clubgeschiedenis, is te danken aan de eensgezindheid. We hopen dat we dit ons zaterdag weer vooruit kan duwen”, besluit Solari. Real Madrid neemt het zaterdagavond in eigen stadion op tegen Rayo Vallecano, waarna de Koninklijke naar de Verenigde Arabische Emiraten reist voor het WK voor clubteams.