Mourinho reageert op uitgaven Liverpool: ‘Het is als het kopen van een huis’

Manchester United gaat zondagmiddag in speelronde zeventien van de Premier League op bezoek bij koploper Liverpool. Manager José Mourinho keek vrijdag op de persconferentie uit naar het duel op Anfield. Hij ging onder meer in op de transferuitgaven van the Reds afgelopen zomer en vergeleek daarbij het inrichten van een selectie met het inrichten van een huis.

Liverpool versterkte zich aan het begin van dit jaar al met Virgil van Dijk, voor wie circa 84 miljoen euro werd betaald. Afgelopen zomer trok de Engelse topclub opnieuw de portemonnee. Zo kwamen Alisson (62,5 miljoen euro), Naby Keïta (60 miljoen euro) en Fabinho (45 miljoen euro) voor grote bedragen naar Anfield. Mede door deze aankopen presteert Liverpool dit seizoen uitstekend en is het in de Premier League al zestien wedstrijden op rij zonder nederlaag. “Het gaat niet alleen om het geld dat je uitgeeft in de zomer”, reageerde Mourinho tijdens het persmoment op het succes van Liverpool. “Het gaat om veel meer dingen.”

“Het gaat niet alleen om geld uitgeven en je team versterken, voetbal is veel meer dan dat”, ging de Portugees verder nadat hem werd gevraagd of United ook niet nog meer geld moet uitgeven. “Het is als het kopen van een huis. Het gaat niet alleen om de meubels die je koopt, je moet ook veel werk doen. Je geeft je geld uit aan de best mogelijke meubels en dan ben je klaar om in een geweldig huis te wonen.”

De achterstand van Manchester United op de koploper is opgelopen naar zestien punten. Mourinho hoopt dat gat zondag te verkleinen. Drie punten zijn meer dan welkom voor the Red Devils. “Daar gaan we voor en ik wil met een team spelen dat in staat is om dat doel te bewerkstelligen. Ik wil spelen met een team daat diezelfde ambitie heeft en vertrouwen uitstraalt. We weten dat we tegen de koploper spelen, maar wij hebben onze eigen kwaliteiten”, aldus Mourinho. “We gaan ervoor met de spelers die beschikbaar zijn en zullen vechten voor een overwinning.”