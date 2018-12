‘Als er nog wat rancune zou zitten, dan gaat dat niet naar Twente’

SC Cambuur ontvangt vrijdagavond FC Twente in Leeuwarden. Het betekent voor René Hake een weerzien met zijn oude club, waar hij jarenlang in verschillende functies werkte en in oktober 2017 zijn congé kreeg als hoofdtrainer. In gesprek met TC Tubantia zegt de oefenmeester dat hij geen rancune koestert jegens de club FC Twente.

Hake bracht recent al een bezoek aan FC Twente, toen het tweede van elftal van Cambuur in Enschede moest spelen. “Ik ben de kantoren langs geweest, heb handen geschud en heb er een kop koffie gedronken. Het was hartstikke gezellig”, zegt de huidige hoofdtrainer van de club uit Leeuwarden. “Dat geeft wel aan, hoe ik tegenover de club sta en hoe de mensen over mij denken.”

“Ik heb in twee periodes met enorm veel plezier bij Twente gewerkt en die club betekent nog steeds veel voor me. Als er nog wat rancune zou zitten, dan gaat dat richting bepaalde mensen en niet naar Twente. Maar eigenlijk dekt het woordje rancune niet de lading, en de mensen die ik bedoel zijn al weg”, gaat Hake verder. Hij moest vorig seizoen het veld ruimen voor Gertjan Verbeek, die enkele maanden later op zijn beurt weer werd vervangen door Marino Pusic.

“Het is er volgens mij daarna niet beter op geworden. Ik begrijp nog steeds niet waarom ik weg moest. De club heeft daar een dure prijs voor betaald en dat is doodzonde. Die degradatie was volkomen onnodig”, besluit Hake. FC Twente is momenteel de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Cambuur de elfde plaats inneemt.

