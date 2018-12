Manchester United zit Firmino, Salah en Mané al 855 minuten dwars

Speelronde zeventien van de Premier League wordt zondag afgesloten met de kraker tussen Liverpool en Manchester United. Na een zwakke serie van een nederlaag gevolgd door drie remises op rij, boekte de ploeg van manager José Mourinho vorige week een broodnodige overwinning op Fulham (1-4). De achterstand op koploper Liverpool is opgelopen naar zestien punten en de selectie van Jürgen Klopp hoopt zondagavond nog verder weg te lopen van United. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Anfield, zondagmiddag vanaf 17.00 uur.

o Dit wordt de 201ste ontmoeting tussen Liverpool en Manchester United in alle competities. The Reds wonnen 65 keer en gingen 80 keer onderuit, terwijl de overige 80 duels onbeslist eindigden.

o Manchester United gaat voor het eerst sinds januari 2016 voor een tweede competitiezege op Liverpool op rij. Destijds zette United een serie neer van vier overwinningen achter elkaar op Liverpool.

o Liverpool heeft de laatste acht wedstrijden in de Premier League tegen Manchester United niet gewonnen. De laatste keer dat er zo lang niet gewonnen werd van the Red Devils was in april 1988; toen bleef Liverpool twaalf wedstrijden zonder zege.

o Dit is het hoogste puntenaantal dat Manchester United voor Kerstmis achter staat op Liverpool in de competitie sinds Kerstavond 1990 (16). Bovendien had Liverpool niet eerder zo’n grote voorsprong op Manchester bij een onderlinge ontmoeting sinds maart 1990 (21 punten).

o Liverpool kent in de Premier League de op een na beste reeks ongeslagen wedstrijden (17 duels). Alleen van maart tot november 1990 kende de club een langere succesvolle serie (23 wedstrijden).

o Geen ploeg is er in de laatste negentien competitiewedstrijden in geslaagd om vaker dan eenmaal te scoren tegen Liverpool (zeven tegendoelpunten in totaal). Tussen 1978 en 1979 zetten the Reds eenzelfde serie neer van 38 wedstrijden.

o Manchester United kreeg in 16 Premier League-wedstrijden 26 doelpunten tegen. Dit zijn er slechts 2 minder dan in het seizoen 2017/18 (26 goals in 38 wedstrijden).

o Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané zijn er in het shirt van Liverpool nog niet in geslaagd om in de Premier League te scoren of een assist af te leveren tegen Manchester United. Het trio van the Reds speelden gezamenlijk in totaal 855 minuten tegen the Red Devils.

o Juan Mata is namens Manchester United in de Premier League betrokken geweest bij zeven goals tegen Liverpool (3 doelpunten, 4 assists). Alleen tegen Newcastle United (8) is de Spanjaard vaker betrokken geweest bij doelpunten in de competitie.

o Mohamed Salah is met tien doelpunten mede-topscorer van de Premier League. De aanvaller van Liverpool heeft in de competitie vaker het openingsdoelpunt (7) en winnende doelpunt (6) gemaakt dan welke speler dan ook uit zijn ploeg.