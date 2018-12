‘Jong AZ en Jong FC Utrecht hebben geen enkele meerwaarde'

Dit seizoen is er het nodige te doen om het doorgaan van de Keuken Kampioen Divisie tijdens de interlandperiodes. Voor Sparta Rotterdam levert dat bijvoorbeeld iedere keer de nodige problemen op, omdat de Spangenaren de nodige (jeugd)internationals in de gelederen hebben. Ondanks dat de KNVB het probleem vanaf volgend seizoen heeft opgelost, blijft Henk van Stee kritisch.

Clubs mogen vanaf volgend seizoen zelf bepalen of ze in een interlandperiode in actie willen komen. “Ze vinden het bij de KNVB niet leuk als ik dit zeg, maar ik doe het toch”, zegt Van Stee, technisch directeur van Sparta, in gesprek met Voetbal International. “Weet je wat het ergste is? De KNVB legt de verantwoordelijkheid weer bij de clubs. Nee, de KNVB moet bepalen! Gewoon zeggen hoe het moet en dan graag wel even logisch nadenken.”

“Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet wel willen nadenken”, gaat hij verder. Van Stee stelt dat het niet noodzakelijk is om tijdens de interlandperiodes door te spelen. “Jong AZ en Jong FC Utrecht hebben geen enkele meerwaarde, die kun je er zó uithalen. Ben je terug bij achttien clubs, scheelt je vier wedstrijden, dan is het probleem al zo goed als opgelost.”

“Verder kun je eerder beginnen aan het seizoen. Lekker als het mooi weer is in augustus, daar straf je niemand mee. En heb je toch nog een maandagavond nodig, doe dat dan lekker in september. Is helemaal niet erg. Na het terrasje door naar het stadion, niemand wil naar huis als het lekker weer is”, besluit Van Stee. Sparta is momenteel de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, met één punt achterstand op koploper FC Den Bosch.

