‘Hij maakt zich vast zorgen en is enorm jaloers door alle geruchten’

Afgelopen week doken er andermaal geruchten op over een vertrek van Mauricio Pochettino bij Tottenham Hotspur. Real Madrid en Manchester United zouden de situatie van de Argentijn nauwlettend in de gaten houden. Op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Burnley werd Pochettino gevraagd hoe voorzitter Daniel Levy tegenover alle geruchten staat.

“Daniel lacht niet. Ik weet dat het saai wordt, maar misschien maakt hij zich zorgen. Het is voor Daniel ook niet leuk om dit allemaal te horen. Of ik hem duidelijk moet maken dat ik niet vertrek? Nee. Als je in het voetbal uitspreekt dat de manager blijft, is hij de volgende dag weg. De enige reden dat je zoiets uitspreekt, is omdat je verschillende gedachten hebt. Daniel maakt zich vast zorgen en is enorm jaloers door alle geruchten”, zegt Pochettino met een knipoog.

“De voorzitter moet het nodige doormaken. Hij is enorm moe van al het werk, de laatste maanden is hij enorm druk geweest met het nieuwe stadion. Daarmee probeert hij iedereen tevreden te stellen, maar het is een waanzinnig project”, tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van de Argentijnse oefenmeester. “Ik denk dat veel mensen de omvang van dit project onderschatten. Het is enorm lastig om dat allemaal in goede banen te leiden.”

“Iedereen is teleurgesteld dat we nog niet in het nieuwe stadion spelen. Maar op de dag dat we verhuizen, zal iedereen zich realiseren hoe groot dit project was en hoe goed de nieuwe faciliteiten zijn. Daarom wil de voorzitter graag de liefde en de erkenning krijgen van de fans. Hij werkt zo hard voor de club, dat is fantastisch”, besluit Pochettino. Tottenham Hotspur bereikte afgelopen week de volgende ronde van de Champions League en brengt zaterdagmiddag een bezoek aan Burnley.