Emotionele rentree bij Arsenal: ‘Ik moest opnieuw leren lopen’

Laurent Koscielny speelde donderdagavond een emotioneel duel. De verdediger van Arsenal maakte donderdagavond in de Europa League tegen FK Qarabag (1-0) zijn rentree, precies 225 dagen nadat de achillespees in zijn rechterbeen was afgescheurd.

“Het was emotioneel, er kwamen in mijn hoofd flashbacks voorbij van diverse momenten tijdens de revalidatie”, vertelde de Fransman na afloop van het duel in het Emirates Stadium. “Ik moest opnieuw leren lopen, stap voor stap de trap op. In het begin dacht ik dat ik nooit meer zou terugkeren op het veld. Ik heb zeven maanden hard moeten werken, maar nu ben ik er weer.”

“Dit markeert het einde van mijn revalidatie. Ik kan weer lachen, mijn seizoen begint nu.” Koscielny raakte begin mei geblesseerd tijdens de verloren return in de halve finale van de Europa League tegen Atlético Madrid. Koscielny miste daardoor ook het WK in Rusland, waar zijn landgenoten de wereldtitel pakten.

Bij zijn rentree tegen Qarabag hield Koscielny, 33 jaar, het ruim zeventig minuten vol. “Misschien kan hij zondag tegen Southampton ook weer minuten maken”, lichtte manager Unai Emery toe. “Iedere fan van Arsenal is blij dat hij terug is.”