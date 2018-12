De Ligt: ‘Kom op, FC Porto is ook gewoon een geweldige ploeg’

Matthijs de Ligt denkt niet dat Ajax er komende maandag makkelijk van af komt als FC Porto als eerstvolgende tegenstander in de Champions League uit de koker komt. De ploeg van Erik ten Hag plaatste zich woensdagavond uiteindelijk als nummer twee voor de knockout-fase van het Europese miljardenbal. Dat betekent op papier een zware loting.

Ajax kan loten tegen Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain en FC Porto. De club uit Portugal lijkt het team waar alle nummers twee tegen willen loten. “Maar kom op. Zij hebben niet voor niets hun poule gewonnen. Porto is ook gewoon een geweldige ploeg”, benadrukt De Ligt vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

FC Porto is momenteel koploper in eigen land, met dertig punten uit twaalf duels. Dat zijn er twee meer dan nummer twee Sporting Portugal. In de Champions League won het team van trainer Sergio Conceicao vijf van de zes groepsduels met Schalke 04, Galatasaray en Lokomotiv Moskou. Alleen Schalke kon in eigen huis de Portugezen van een overwinning afhouden: 1-1.

Het vertrouwen bij Ajax is hoe dan ook aanwezig, wie ook de eerstvolgende opponent in de achtste finales wordt. “Een ploeg als Bayern München bij de strot pakken, is echt heel moeilijk. We hebben het geprobeerd en dat is soms ook gelukt”, verklaart De Ligt. “Toch baal ik er nog van dat we uiteindelijk niet hebben gewonnen. We hadden de 2-1 voorsprong over de streep moeten trekken. We wilden na die voorsprong alsnog te graag naar voren. Daar moeten we van leren. Maar dat we nog steeds ongeslagen zijn, ook tegen Bayern, nemen we natuurlijk wel mee naar de volgende ronde. Dat geeft echt wel vertrouwen.”