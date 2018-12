‘Jong AZ-thuis is voor mij net zo mooi als Barcelona-uit, serieus waar’

Royston Drenthe beloofde met een kampioensrap te komen, mocht Sparta Rotterdam als winnaar van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie promoveren. De linkspoot heeft na zeventien speeldagen op het op een na hoogste niveau echter nog niks klaarliggen. “Nee, nee. Wat ik al zei: eerst kampioen worden, daarna rappen.”

“We hebben nog een half jaartje te gaan. Alles op zijn tijd. Eerst maar eens Jong AZ zien te verslaan. Ja toch”, vertelt Drenthe vrijdag in het Algemeen Dagblad. Sparta staat momenteel tweede in de competitie, met evenveel punten als Go Ahead Eagles (35) en een punt achter koploper FC Den Bosch. Vrijdagavond speelt het team van Henk Fraser zogezegd een thuiswedstrijd tegen de Alkmaarse beloften.

Drenthe speelde in het verleden bij Real Madrid met de crème de la crème van de voetballerij en moet nu op een vrijdagavond tegen Jong AZ voetballen. Een groter contrast is bijna niet mogelijk. “Zo denk ik helemaal niet”, verzekert de ex-speler van onder meer Feyenoord. “Wat ik al eerder zei: mij maakt het totaal niet uit tegen welke ploeg we spelen. Jong AZ-thuis is voor mij net zo mooi als Barcelona-uit. Serieus waar.”

Technisch directeur Henk van Stee van Sparta ziet de beloftenteams liever nog gisteren dan vandaag uit de Eerste divisie Vertrekken. “Ik snap dat Henk dat zegt. Bij beloftenploegen denk je toch meer aan teams die, zoals ik vroeger namens Feyenoord, met elkaar in de Shell-jeugdcompetitie spelen. Maar de situatie is nu eenmaal zo dat we tegen ze moeten spelen. We zullen alles geven tegen Jong AZ, dat gewoon een goede ploeg heeft", benadrukt Drenthe in het dagblad.