Ronaldo: ‘Ik heb Real Madrid om de komst van Vinícius Júnior gevraagd’

Ronaldo is sinds drie maanden de grootaandeelhouder van Real Valladolid. De oud-spits van onder meer PSV, Barcelona, Real Madrid en het nationale elftal van Brazilië heeft 51 procent van de aandelen van de club uit LaLiga in zijn bezit. Met een twaalfde plaats presteert het afgelopen zomer gepromoveerde Valladolid momenteel naar behoren, vooral omdat de achterstand op bijvoorbeeld nummer vier Real Madrid maar vier punten bedraagt.

De vraag is of Valladolid zich in de komende transferperiode gaat versterken, nu de club onder leiding van Ronaldo staat. In gesprek met Europa Press verklapte de Braziliaan dat hij graag zijn landgenoot Vinícius Júnior in het tenue van los Pucelanos zou zien spelen. “We hebben het geld niet, maar het is duidelijk dat ik hem hier graag zie spelen. Ik heb Real Madrid al om zijn komst gevraagd, op huurbasis”, verzekerde de voormalig aanvaller van de Koninklijke.

“Het is een enorm talent en Real Madrid wil hem graag behouden. Maar als op een dag de kans zich voordoet... Florentino Pérez heeft mij al verteld dat het moeilijk is”, verwees de Braziliaan naar de voorzitter van Real Madrid. Ronaldo betaalde naar verluidt zelf dertig miljoen euro voor het aandelenpakket van de club. “Ik zocht twee jaar lang naar werk”, legde hij het proces uit. “Ik zocht een club om te kopen. Ik heb de Spaanse en de Engelse markt bestudeerd en Valladolid kwam als een perfect cadeau.”

Ronaldo noemde zichzelf bij de presentatie in september al ‘een liefhebber van Valladolid, Real Valladolid en Castilië en León’, de regio waar Valladolid in ligt. “Het is niet alleen een club met een geschiedenis van negentig jaar en niet alleen een stad met 300.000 inwoners”, vertelt de Braziliaan drie maanden later. “Deze hele regio ademt voetbal. Dat zorgt voor een enorm potentieel. De mensen hebben illusie. Dat is nog beter dan een hattrick tegen Barcelona. Dit is wat ik zocht en ik wil een grote bijdrage leveren met mijn kennis en ervaring binnen het voetbal. De rest laat ik aan experts over.”

Ronaldo lijdt naar eigen zeggen veel meer buiten de lijnen. “Ik heb geen salaris, ik werk veel meer en ik verdien zonder meer veel minder, maar het is de moeite waard. Ik houd ervan om betrokken te zijn. Ik zat tijdens onze laatste wedstrijd in het vliegtuig, maar mijn blijdschap toen ik landde en de uitslag hoorde, is onbeschrijflijk”, verwees Ronaldo naar de 1-2 zege op Real Sociedad. “De doelstelling is lijfsbehoud in LaLiga. Nee, helaas heb ik de club zonder investeringsmaatschappij gekocht. Maar het project is niet alleen van mij. Het is van iedereen die van Real Valladolid houdt. Ik wil het alleen groter maken om nog verder te komen", benadrukte de voormalig topaanvaller.