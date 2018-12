Doemscenario in Europa dreigt voor landskampioen van 2019/20

Rapid Wien kwalificeerde zich donderdag voor de knockout-fase van de Europa League en deed daarmee goede zaken voor Oostenrijk op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Het team van Dietmar Kühbauer zegevierde in eigen huis over Rangers FC (1-0) en zodoende eindigden niet de Schotten maar de Oostenrijkers als tweede in Groep G. In Groep B boekte Red Bull Salzburg bij Celtic (1-2) de zesde groepszege: achttien punten.

Door de goede resultaten van Red Bull Salzburg en Rapid Wien in de Europa League nadert Oostenrijk Nederland op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Nederland bezet momenteel de elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Oostenrijk neemt de twaalfde plaats in beslag en zit Nederland op de hielen. Als Nederland een plek zakt, dan kwalificeert de kampioen van 2019/20 zich niet rechtstreeks voor de Champions League.

De elfde plek betekent rechtstreekse deelname aan de Champions League, op voorwaarde dat de Champions League-winnaar van 2020 zich ook via de reguliere competitie heeft gekwalificeerd voor het toernooi. Nederland was na de Champions League-wedstrijden van dinsdagavond en woensdagavond juist iets uitgelopen op Oostenrijk. PSV speelde in de laatste groepswedstrijd gelijk bij Internazionale (1-1), terwijl Ajax tegen Bayern München (3-3) naast de groepswinst greep.

Alle hoop is nu gevestigd op Ajax om in de knockout-fase van de Champions League genoeg punten binnen te halen en de elfde plaats in bezit te houden. Voor het overleven van de groepsfase van de Champions League sleepte Ajax vijf bonuspunten in de wacht. Gedeeld door het aantal Europese deelnemers in het begin (vijf) leverde dat Nederland effectief één punt op voor de coëfficiëntenlijst.