Dramatische eliminatie AC Milan in Europa; Erwin Koeman verliest weer

AC Milan is op dramatische wijze in de groepsfase van de Europa League uitgeschakeld. Het team van Gennaro Gattuso kon zich donderdagavond weliswaar een nederlaag bij Olympiacos permitteren, maar niet met minimaal twee doelpunten verschil. De Griekse club zegevierde echter met 3-1 en gaat zodoende als nummer twee van Groep F door naar de knockout-fase van het toernooi, samen met Real Betis.

Olympiacos - AC Milan 3-1

In de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht zonder te scoren, al waren er wel voldoende kansen voor met name de bezoekers uit Milan. Jose Sà werd in de eerste 45 minuten aan het werk gezet door Hakan Calhanoglu, Cristian Zapata, Gonzalo Higuain en Franck Kessie. José Manuel Reina hield het team van Gattuso echter ook op de been toen hij een vrije trap van Kostas Fortounis keurig pareerde.

De vooruitzichten voor de tweede helft waren dus gunstig voor Milan, maar het liep toch verkeerd af na de onderbreking. Met een rake kopbal langs Reina zette Pape Abou Cissé na een uur spelen de 1-0 op het scorebord en negen minuten later werkte Zapata het leer ongelukkig langs Reina: 2-0. Die tussenstand was voldoende voor Olympiacos om in Europa te blijven, maar Milan gaf zich niet zomaar gewonnen.

Twee minuten later maakte Zapata zijn misstap goed door de bal na een corner van Calhanoglu tegen de touwen te koppen, ondanks een laatste krachtsinspanning van Sà: 2-1. In de tachtigste minuut velde Olympiacos het vonnis over Milan. Ignazio Abate hield Vasilis Torosidis vast tijdens een corner, waarna de arbiter naar de stip wees en Fortounis vervolgens Reina vanaf elf meter verschalkte: 3-1. Daar hadden i Rossoneri geen antwoord meer op. Door het gelijke onderlinge resultaat is AC Milan, dat donderdag slechts een nederlaag in de laatste negen officiële duels had geleden, op basis van doelsaldo klaar in Europa.

Spartak Trnava - Fenerbahce 1-0

De thuisploeg sloeg enkele minuten voor rust toe. Na een corner vanaf links werkte Kubilay Yilmaz het leer in de uiterste hoek, buiten het bereik van doelman Harun Tekin. Het team van Koeman had geen antwoord op de achterstand en incasseerde zodoende de derde nederlaag in de laatste zes officiële duels. Fenerbahce was in Groep D al zeker van de tweede stek en eindigt een punt boven Spartak Trnava: acht om zeven. Dinamo Zagreb en Anderlecht hielden elkaar op gelijke hoogte (0-0) en besloten de groepsfase van het toernooi respectievelijk met veertien en drie punten.