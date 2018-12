Arsenal viert rentree Koscielny met zege; Keizer wint ook zonder Dost

Arsenal en Sporting Portugal hebben hun laatste wedstrijden in de groepsfase van de Europa League donderdagavond allebei weten te winnen. De Engelsen waren in eigen huis met 1-0 te sterk voor Qarabag FK en eindigen zodoende met zestien punten uit zes duels op de eerste plaats in Groep E. Marcel Keizer boekte tegelijkertijd de vijfde overwinning op rij sinds zijn aantreden als trainer van Sporting en eindigt met zijn ploeg met dertien punten op de tweede plek.

Arsenal - Qarabag FK 1-0

Unai Emery koos ervoor om alleen Alexandre Lacazette en Sokratis Papastathopoulos te laten staan van het elftal dat afgelopen weekend van Huddersfield Town won en ruimde verder plek in voor een aantal talenten, Mesut Özil en Laurent Koscielny, die 224 dagen na zijn laatste wedstrijd voor the Gunners terugkeerde van een zware blessure en ruim 70 minuten mee mocht doen. Ondanks deze wijzigingen had de thuisploeg in de eerste helft weinig te duchten van Qarabag en kwam het na een kwartier spelen al op voorsprong. Özil bediende Lacazette in de zestien, waarna de Fransman zijn tegenstander van zich afschudde en diagonaal raak knalde.

Lacazette moest een kwartier na de rust plaatsmaken voor Zech Medley, die zijn thuisdebuut namens de Londenaren maakte. Met het achttienjarige talent in de gelederen verdubbelde Arsenal de voorsprong een paar minuten later bijna, maar Bukayo Saka stuurde zijn kopbal over het doel van Vagner heen. Veertien minuten later was het wel raak via Edward Nketiah en de jonge spits dacht zijn eerste Europese doelpunt namens de Engelse grootmacht te hebben maken. Doordat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel ging het feest voor het negentienjarige talent uiteindelijk echter niet door.

Sporting Portugal - Vorskla Poltava 3-0

Net als Arsenal was ook Sporting voor aanvang van de wedstrijd al zeker van Europese overwintering en Keizer koos er dan ook voor om onder anderen Bas Dost rust te geven. Os Leões hadden hun Nederlandse topschutter echter niet nodig om al voor de rust een flinke marge op te bouwen: via Fredy Montero en Miguel Luís stond het na een dik halfuur spelen al 2-0 en een eigen doelpunt van Ardin Dallku bezegelde het lot van de Oekraïense bezoekers al vroeg. Na de onderbreking veranderde er niets meer aan de stand, al kreeg Keizer nog wel te maken met een tegenvaller. Doelpuntenmaker Monteiro raakte een halfuur voor tijd geblesseerd en moest zich laten vervangen door Pedro Marques.