‘Zeer geïnteresseerd Fiorentina berooft Excelsior mogelijk van zomeraanwinst’

Jerdy Schouten is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Excelsior. De Telegraaf bericht donderdagavond namelijk dat er een serieuze kans bestaat dat Fiorentina zich in de winterse transferperiode in Kralingen gaat melden. De huidige nummer twaalf van de Serie A is naar verluidt zeer gecharmeerd van Jerdy Schouten en gaat in januari mogelijk een poging doen om de 21-jarige middenvelder los te weken.

La Viola heeft Schouten al sinds het begin van het seizoen op het oog en heeft hem de afgelopen maanden via scouts uitgebreid aan het werk gezien. De Italianen zijn onder de indruk geraakt van de voetballende kwaliteiten van Schouten, terwijl hij ook indruk maakt met zijn aantallen geslaagde tackles en balveroveringen, zo klinkt het. Volgens berichten uit Italië is de interesse inmiddels behoorlijk concreet, al is er nog geen officieel bod uitgebracht door Fiorentina.

Als Schouten inderdaad in januari gaat vertrekken komt er alweer snel een einde aan zijn periode bij Excelsior. De middenvelder is immers pas sinds juli actief voor de Rotterdammers, die hem afgelopen zomer oppikten bij Telstar en hem destijds een contract tot medio 2021 lieten ondertekenen. Sindsdien kwam Schouten, die zijn opleiding genoot bij ADO Den Haag, tot veertien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij goed was voor één assist.