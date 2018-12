‘Als ik zou mogen kiezen loot Ajax Real Madrid, zij zijn niet echt in vorm’

Ajax slaagde er woensdagavond niet in om in eigen huis van Bayern München te winnen en de Amsterdammers moeten door het 3-3 gelijkspel genoegen nemen met de tweede plaats in de groep achter der Rekordmeister. De kans dat er aankomende maandag tijdens de loting voor de knock-outfase een zware tegenstander uit de koker komt rollen is dan ook groot, maar volgens Hedwiges Maduro hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te zijn.

“Ik moet zeggen dat het niet zo erg is eigenlijk. Ik denk dat het verschil tussen de ploegen die eerste en de ploegen die tweede zijn geworden niet zo groot is”, reageert hij bij FOX Sports. Ajax weet dat Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus de volgende tegenstander wordt en de voormalige middenvelder van de Amsterdammers heeft alvast een opponent op het oog.

“Als ik zou mogen kiezen zou ik zeggen Real Madrid. Dat wordt geen makkie, maar Real is niet echt in vorm. Manchester City, Barcelona en Paris Saint-Germain zijn echt teams die aanvallend top zijn. Zij zetten druk en tegen Real Madrid, en dat klinkt gek, kan je altijd voetballen”, legt Maduro zijn keuze uit. De 18-voudig Oranje-international krijgt bijval van Kees Kwakman, hoewel hij liever zou zien dat Ajax een andere tegenstander dan de Koninklijke loot.

“De fase waarin Real Madrid zich bevindt duurt ook al weer best lang. Ze hebben nu een nieuwe trainer, maar het loopt nog steeds niet echt en je moet hopen dat als je een topclub loot, dat ze dan net in een mindere fase zitten. Zelf zou ik FC Porto zeggen, niet omdat Ajax daar zomaar even van wint, maar omdat het misschien een beetje niveau Benfica is of net iets hoger. En Ajax heeft laten zien dat ze dat niveau aankunnen”, reageert de oud-verdediger.