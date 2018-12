B-team van Chelsea laat perfecte score liggen in Hongarije

Chelsea is er donderdagavond niet in geslaagd om ook zijn zesde en laatste groepsduel in de Europa League te winnen. De Londenaren waren voorafgaand aan de wedstrijd tegen MOL Vidi, het vroegere Videoton FC, al zeker van de groepswinst en kwamen met een B-team niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen de Hongaren. BATE Borisov won tegelijkertijd met 1-3 van PAOK Saloniki en de Wit-Russen gaan als nummer twee van de groep door naar de knock-outfase van het toernooi.

Chelsea ging het treffen in de Groupama Arena in Boedapest in met een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger BATE en dus koos Maurizio Sarri ervoor om zijn opstelling flink overhoop te gooien en basisplaatsen in de ruimen voor onder meer Willy Caballero, Ethan Ampadu, Davide Zappacosta, Ross Barkley en Álvaro Morata. Het was echter Willian die na een halfuur spelen de handen van de 1.200 meegereisde fans op elkaar door een vrije trap knap in de rechterbovenhoek te knallen.

Lang kon Chelsea niet van deze voorsprong genieten, want twee minuten na de openingstreffer belandde de bal uit een corner van Vidi via het hoofd van Ampadu achter Caballero. The Blues mochten zelfs van geluk spreken dat zij niet met een achterstand de rust in gingen, aangezien Caballero een paar minuten voor de onderbreking alles uit de kast moest trekken om Loïc Nego van het scoren af te houden. Sarri zag zich in de blessuretijd van de eerste helft vervolgens gedwongen om de geblesseerde Morata te vervangen voor Olivier Giroud, terwijl hij twaalf minuten na de onderbreking ook Pedro Rodríguez in bracht voor Willian.

In dezelfde minuut dat de Spanjaard erin kwam viel aan de overkant een doelpunt: een voorzet van Georgi Milanov werd aan de rechterkant in één keer uit de lucht genomen door Nego, waardoor Caballero kansloos was. De Londenaren moesten daardoor in de achtervolging en scoorden een kwartier voor tijd opnieuw uit een vrije trap. Giroud mocht na een overtreding op Cesc Fàbregas van een meter of twintig aanleggen en krulde op fraaie wijze de laatste goal van de avond in de kruising.